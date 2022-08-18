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    Международное исследование: Таллинн лидирует по чистоте воздуха

    Воздух в Таллинне чистый, подтвердили наблюдения Health Effects Institute.Фото: Andras Kralla, Scanpix

    Большинство людей на Земле страдают от загрязнения воздуха. Но в Эстонии не нужно беспокоиться.

    Население планеты страдает в первую очередь от загрязнения воздуха мелкодисперсными веществами (particulate matter, РМ) и оксидом азота (NO2), доказало новое исследование «Качество воздуха и здоровье в городах» Института изучения воздействий на здоровье (Health Effects Institute, HEI). Но Таллинн не относится к проблемным зонам.
    Среднегодовая концентрация частиц PM 2,5 в воздухе Таллинна составляет 4,48 мг/м3, при норме ЕС до 12 мг/м3, по подсчетам HEI. Среднегодовая концентрация диоксида азота –32,392 мг/м3, тогда как нормы ЕС устанавливают 40 мг/м3 как верхний предел нормы.

    Маленькие частицы, большие проблемы

    PM – это по сути пыль и сажа, частицы размером менее 10 микрометров (РМ10) или даже менее 2,5 микрометров (РМ2,5), крайне опасные для здоровья человека. Частицы притягивают другие загрязняющие вещества (ртуть, мышьяк, тяжелые металлы и прочее) и из-за своих небольших размеров вместе с загрязнителями легко проникают через альвеолы легких в кровь.
    92% населения планеты подвержено опасным уровням загрязнения PM2,5. Самые высокие уровни воздействия наблюдаются в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
    Воздействие PM10 и особенно PM2,5 повышает количество заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы (например, вызывает обострение астмы, рост числа случаев госпитализации), а также смертность от рака легких, установила ВОЗ. Особенно уязвимы чувствительные группы людей, страдающих заболеваниями легких или сердца, а также пожилые люди и дети.
    Основная проблема в том, что такое загрязнение не видно. Проверять его уровень можно при помощи специальных датчиков. Результаты измерений в Эстонии в режиме реального времени видны на интерактивной карте.
    Не только Таллинн, но в целом Эстония (единственная из Балтии) вошла в 10 стран с самыми низкими уровнями PM2,5, наряду c Австралией, Брунеем, Исландией, Канадой, Новой Зеландией, Норвегией, США, Финляндией и Швецией.

    «Лисий хвост» накрыл Москву

    Еще один показатель, за которым следят ученые HEI – концентрация оксида азота.
    Самый загрязненный диоксидом азота город в мире — Шанхай. Москва занимает второе место, а Петербург – четвертое (между ними расположился Тегеран). Замыкает пятерку Пекин.
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    Выбросы этого буро-оранжевого газа называют лисьим хвостом. Обычно «хвост» виден над трубами химических предприятий, но выбрасывают его и двигатели внутреннего сгорания. При низких температурах диоксид азота димеризуется и становится бесцветным.
    Даже при разовом превышении нормативов диоксид азота оказывает острое токсическое воздействие и влияет на здоровье человека, поражая дыхательные пути и легкие, уменьшая содержание гемоглобина в крови. Попадая в атмосферу способен вызывать кислотные дожди.

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