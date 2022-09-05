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    Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене

    Сафронов не признал вину и неоднократно отказывался от сделки со следствием.Фото: Alexander Zemlianichenko, Scanpix

    Московский городской суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщает «Медуза».

    Также Сафронову назначили штраф 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после освобождения. Защита журналиста заявила, что обжалует приговор.
    По версии ФСБ, в 2015 году Сафронов сообщил политологу Демури Воронину, имеющему гражданство России и ФРГ, информацию о российских войсках в Сирии, а в 2017 году через своего друга, чеха Мартина Ларыша передал секретную информацию чешским спецслужбам.

    Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года. Он бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», на момент задержания работал советником главы «Роскосмоса».

    Сафронов не признал вину и неоднократно отказывался от сделки со следствием. Уголовное дело он связал с журналистской работой. «Если верить стороне обвинения, я в какое-то время (неустановленное), в какую-то дату (неустановленную) у каких-то лиц (тоже неустановленных) выведал что-то секретное. Искали этих мифических секретоносителей — но не нашли. Почему? У меня есть ответ: потому что нет никаких лиц, у которых я что-то и когда-либо выведывал секретное», — заявил журналист в последнем слове.
    По информации защиты Сафронова, политолог Демури Воронин, который был свидетелем обвинения, дал в суде показания, оправдывающие Сафронова. Кроме того, издание «Проект» изучило документы по делу журналиста и пришло к выводу, что большинство «секретных» сведений, которые он якобы передал на Запад, есть в свободном доступе в интернете. «Русская служба Би-би-си» выяснила, что реальной причиной преследования Сафронова могла стать его статья о поставке российских истребителей Египту.

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