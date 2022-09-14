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    203-й день войны в Украине: Россия впервые признает поражение, арест «Агента 007» в Запорожье

    Украинский военнослужащий стоит на уничтоженном российском бронетранспортере. Фото: STR

    Идет 203-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Главное, что известно к полудню 14 сентября.

    В Генеральном штабе Украины утверждают, что в российских воинских частях отмечены массовые увольнения контрактников по собственному желанию из-за нежелания ехать на фронт.
    Это задерживает прибытие подразделений резерва с территории России в Украину, а также заставляет военных врачей скорее возвращать в строй раненных и контуженых бойцов из числа уже находящихся в армии вторжения: «В подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину».
    По сведениям украинского Генштаба, за последние сутки армия вторжения потеряла около 350 человек. Наибольший урон российская сторона несет на Донецком и Харьковском направлениях. Общая цифра потерь россиян с 24 февраля, по оценке украинской стороны, составляет примерно 53 650 человек. Цифры собственных потерь ВСУ не называют. Российская сторона также не отчитывается о числе погибших и раненых со своей стороны.
    В ночь с 13 на 14 сентября российские войска обстреливали Николаев и Николаевскую область. По состоянию на утро 14 сентября известно о двух погибших, трое ранены. Украинские медиа публикуют фотографии разрушенных в результате обстрелов жилых домов.
    Вашингтонский институт изучения войны (ISW) отмечает перемену риторики со стороны Кремля, Думы и государственных пропагандистов в России на фоне успешного наступления ВСУ в Харьковской области. Аналитики говорят, что, по сути, Москва впервые признала поражение на поле боя, чего раньше не делала. В Институте обращают внимание на внесенный на фоне этого в Думу закон, упрощающий мобилизацию на военную службу в России.
    «Законопроект может облегчить текущую кампанию по скрытой мобилизации, которая направлена на поощрение набора на службу по контракту с помощью дезинформации, принуждения или обещаний финансового вознаграждения. Военкоматы по всей России распространяют неофициальные уведомления, похожие на повестки, по почте и по телефону, но многие мужчины знают, что российское законодательство требует, чтобы военкоматы выдавали уведомления о призыве лично. Законопроект о легализации уведомлений о призыве по почте будет способствовать этой практике. И законопроект, и заявления депутатов могут вызвать у мужчин страх перед всеобщей мобилизацией, что может побудить некоторых подписывать контракты на военную службу и получать материальные надбавки за добровольчество, чем быть призванными на службу без такой компенсации», – говорится в свежей справке Института.
    Федеральная служба безопасности России отчиталась о задержании во Владивостоке гражданина России, «подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины». По статье о государственной измене ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Также замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) уже заявил о планах российских властей увеличить максимальное наказание за госизмену до пожизненного заключения.
    В свою очередь контрразведка СБУ сообщила о задержании в Запорожье молодой девушки, приехавшей с оккупированных территорий в качестве волонтера. По утверждениям украинского ведомства, под этой легендой она собирала данные о местах дислокации боевых частей и передавала их российской стороне под агентурным псевдонимом «Агент 007».
    Российская государственная уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова утверждает, что перемещенным на территорию России украинцам (российская сторона называет их «эвакуированными») заблокировали банковские счета: «Я сегодня работаю по целому ряду вопросов, связанных с помощью эвакуированным. Первое – это вопрос гривен, потому что многие имеют возможность поменять, и это те деньги, которым им не хватает. Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги – зарплаты, пенсии, накопления – снять». Официального подтверждения этой информации с украинской стороны пока не последовало.
    На освобожденных Украиной от оккупации территориях Херсонской и Харьковской области все-таки не задерживали приехавших туда российских учителей, об этом заявили в офисе генерального прокурора Украины. Аналогично не имеют данных об арестах педагогов и в региональных офисах прокурорского ведомства. Ранее украинские СМИ писали о том, что, отступая, российская армия бросила в оставленных населенных пунктах школьных педагогов, прибывших из России, и теперь в Украине им может грозить до 12 лет лишения свободы. Российская сторона эту информацию отрицала.

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