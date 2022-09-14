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Алексей Шишкин

14 сентября 2022 в 9:36 Поделиться:









203-й день войны в Украине: Россия впервые признает поражение, арест «Агента 007» в Запорожье

Украинский военнослужащий стоит на уничтоженном российском бронетранспортере. Фото: STR

Идет 203-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Главное, что известно к полудню 14 сентября.

В Генеральном штабе Украины утверждают, что в российских воинских частях отмечены массовые увольнения контрактников по собственному желанию из-за нежелания ехать на фронт.

Это задерживает прибытие подразделений резерва с территории России в Украину, а также заставляет военных врачей скорее возвращать в строй раненных и контуженых бойцов из числа уже находящихся в армии вторжения: «В подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину».

По сведениям украинского Генштаба , за последние сутки армия вторжения потеряла около 350 человек. Наибольший урон российская сторона несет на Донецком и Харьковском направлениях. Общая цифра потерь россиян с 24 февраля, по оценке украинской стороны, составляет примерно 53 650 человек. Цифры собственных потерь ВСУ не называют. Российская сторона также не отчитывается о числе погибших и раненых со своей стороны.

В ночь с 13 на 14 сентября российские войска обстреливали Николаев и Николаевскую область. По состоянию на утро 14 сентября известно о двух погибших, трое ранены. Украинские медиа публикуют фотографии разрушенных в результате обстрелов жилых домов.

Вашингтонский институт изучения войны (ISW) отмечает перемену риторики со стороны Кремля, Думы и государственных пропагандистов в России на фоне успешного наступления ВСУ в Харьковской области. Аналитики говорят, что, по сути, Москва впервые признала поражение на поле боя, чего раньше не делала. В Институте обращают внимание на внесенный на фоне этого в Думу закон, упрощающий мобилизацию на военную службу в России.

«Законопроект может облегчить текущую кампанию по скрытой мобилизации, которая направлена на поощрение набора на службу по контракту с помощью дезинформации, принуждения или обещаний финансового вознаграждения. Военкоматы по всей России распространяют неофициальные уведомления, похожие на повестки, по почте и по телефону, но многие мужчины знают, что российское законодательство требует, чтобы военкоматы выдавали уведомления о призыве лично. Законопроект о легализации уведомлений о призыве по почте будет способствовать этой практике. И законопроект, и заявления депутатов могут вызвать у мужчин страх перед всеобщей мобилизацией, что может побудить некоторых подписывать контракты на военную службу и получать материальные надбавки за добровольчество, чем быть призванными на службу без такой компенсации», – говорится в свежей справке Института.

Федеральная служба безопасности России отчиталась о задержании во Владивостоке гражданина России, «подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины». По статье о государственной измене ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Также замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) уже заявил о планах российских властей увеличить максимальное наказание за госизмену до пожизненного заключения.

В свою очередь контрразведка СБУ сообщила о задержании в Запорожье молодой девушки, приехавшей с оккупированных территорий в качестве волонтера. По утверждениям украинского ведомства, под этой легендой она собирала данные о местах дислокации боевых частей и передавала их российской стороне под агентурным псевдонимом «Агент 007».

Российская государственная уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова утверждает , что перемещенным на территорию России украинцам (российская сторона называет их «эвакуированными») заблокировали банковские счета: «Я сегодня работаю по целому ряду вопросов, связанных с помощью эвакуированным. Первое – это вопрос гривен, потому что многие имеют возможность поменять, и это те деньги, которым им не хватает. Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги – зарплаты, пенсии, накопления – снять». Официального подтверждения этой информации с украинской стороны пока не последовало.