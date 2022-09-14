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Путин: застрявшие в Европе российские удобрения можно бесплатно отдать «нуждающимся странам»

Портовый терминал в Мууга.Фото: Indrek Susi

В телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин озвучил вариант бесплатной передачи российских удобрений, застрявших в портах Европы, «нуждающимся странам». В Эстонии российские удобрения хранятся в терминалах Мууга и Силламяэ.

Отчет о переговорах между Шольцем и Путиным со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии распространило российское агентство ТАСС. В нем в частности упомянуто, что российский президент «подчеркнул готовность России бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в портах Европы удобрения». Более подробной расшифровки этого тезиса в сообщении не содержится. На сайте кабинета Шольца сообщение о беседе с Путиным отсутствует.
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В Эстонии российские химические удобрения застряли на терминале в Мууга, управляемом AS DBT, и терминале Силламяэ, принадлежащем EuroChem Terminal Sillamäe OÜ.
Вывоз удобрений сделался проблематичным после того как бенефициар AS DBT Вячеслав Кантор и владелец EuroChem Terminal Sillamäe OÜ Андрей Мельниченко попали под санкции ЕС. На терминале Мууга застряли 12 000 тонн аммиачной селитры, точный объем неотгруженной химии в Силламяэ неизвестен.
Компании подали заявку на исключение терминалов из санкций, обосновывая их опасностью продолжительного складирования аммиачных удобрений в портах, однако окончательного «зеленого света» на их вывоз пока получено не было.
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