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    В Эстонии предложили национализировать застрявшие в Мууга и Силламяэ опасные удобрения

    Учения по химической защите в Силламяэ, 2021 год.Фото: Scanpix

    Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии предложила правительству национализировать застрявшие в портах Мууга и Силламяэ находящиеся под санкциями опасные минеральные удобрения с целью их дальнейшей продажи представителям отечественного сельского хозяйства, говорится в письме, которое организация направила в Министерство экономики и коммуникаций и Министерство по делам сельской жизни.

    По данным организации, аммиачная селитра общим объемом около 69 000 тонн, находящаяся под санкциями, хранится не только в порту Мууга, но и в Силламяэ: «Это покрывает практически всю годовую потребность в аммиачной селитре в сельском хозяйстве Эстонии. Эстонские фермеры заинтересованы в рациональном использовании санкционированных удобрений. Хотя в Эстонии имеется определенное количество аммиачной селитры из-за пределов России и Беларуси, цена на нее почти в два раза выше, чем на аммиачную селитру из зоны санкций. Поэтому сейчас самое время направить удобрения, которые простаивают в портах, фермерам. Разумеется, с учетом рыночных цен».
    С точки зрения обеспечения безопасности жителей Эстонии, отмечается в письме, имеет смысл как можно скорее вывезти аммиачную селитру, хранящуюся в Силламяэ и Мууга, и сделать это можно двумя способами – отправить ее обратно в страну происхождения товара или в третью страну, где против России и Беларуси не введены санкции, либо распределить между эстонскими переработчиками удобрений, которые заинтересованы в реализации товара и которые также имеют возможность безопасно обращаться с удобрениями, передает rus.err.ee.
    «Хотя крупнейшие эстонские торговцы удобрениями установили внутренние правила, согласно которым удобрения российского и белорусского происхождения не будут продаваться, они готовы пойти на определенные уступки, чтобы обеспечить безопасность населения. В случае национализации удобрений в Мууга и Силламяэ местным операторам будет проще продавать их на эстонском рынке», – отмечает Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии.
    По оценке организации, решение об освобождении аммиачной селитры от санкций или о национализации удобрения следует принять как можно быстрее: в таком случае удобрение можно будет использовать уже этой осенью в посевной период перед озимыми, который начинается в августе и длится до октября.

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