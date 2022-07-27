Минэкономики не знает, как поступить с простаивающими в порту Мууга опасными удобрениями
В порту Мууга находится 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн – это взрывоопасная аммиачная селитра, которая со временем становится все более опасной.Фото: Andras Kralla
Сельскохозяйственно-торговая палата хочет использовать находящиеся под санкциями и застрявшие в порту Мууга минеральные удобрения; однако Министерство экономики и коммуникаций не знает, как это сделать.
В порту находится 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн – это взрывоопасная аммиачная селитра, которая со временем становится все более опасной, поэтому сельскохозяйственно-торговая палата считает, что удобрения можно использовать по прямому назначению, пишет rus.err.ee.
Статья доступна только подписчикам ДВ.
войти!
undefined
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!