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    Минэкономики не знает, как поступить с простаивающими в порту Мууга опасными удобрениями

    В порту Мууга находится 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн – это взрывоопасная аммиачная селитра, которая со временем становится все более опасной.Фото: Andras Kralla

    Сельскохозяйственно-торговая палата хочет использовать находящиеся под санкциями и застрявшие в порту Мууга минеральные удобрения; однако Министерство экономики и коммуникаций не знает, как это сделать.

    В порту находится 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн – это взрывоопасная аммиачная селитра, которая со временем становится все более опасной, поэтому сельскохозяйственно-торговая палата считает, что удобрения можно использовать по прямому назначению, пишет rus.err.ee.

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