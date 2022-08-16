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Екатерина Мереминская

16 августа 2022 в 9:59 Поделиться:









Удобрения в Муугa можно вывести из-под санкций, если доказать их опасность

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег рассказало, как можно решить вопрос с застрявшей в порту Мууга аммиачной селитрой.

Ситуация с опасными удобрениями в Мууга все никак не прояснится. Фото: Andras Kralla

Вопрос, что делать с хранящимися в порту Мууга 12 000 тонн аммиачной селитры пока не решен. Попытка Сельскохозяйственной торгово-промышленной палаты получить удобрения для эстонских фермеров не увенчалась успехом. Минэкономики (МКМ) и Минфин заявили, что не рассматривают национализацию в качестве возможного варианта.

«Государство оценивает необходимость вмешательства на постоянной основе в ход процесса. Сегодня предпочтительнее использовать решение, при котором предприниматель может продавать свои товары, соблюдая правила санкций Европейского Союза. Для этого компании, на которые распространяются санкции, должны получить согласие Бюро данных по борьбе с отмыванием денег», – ответил ДВ представитель МКМ.

«ЕС ввел специальные санкции в связи с агрессией России в Украине», – напоминает ДВ представитель бюро. Под санкции попали как собственник терминала в Мууга – компания DBT, так и владелец удобрений – российский химический гигант «Акрон» (точнее, удобрения, находящиеся в в эстонском порту, принадлежат швейцарской «дочке» «Акрона»). Бенефициар терминала DBT Вячеслав Кантор тоже в «черном списке».

Эстония соблюдает эти санкции как член ЕС. Финансовая санкция обычно связана с обязательством не предоставлять экономические ресурсы, объясняет Бюро. В данном случае это означает, что запрещено платить подсанкционной компании за эти удобрения. Вывод – ресурсы должны быть заморожены.

Таким образом, проблема не решится, если для нее не сделают исключения.

Исключения из санкций могут быть сделаны только в строго определенных случаях, перечисленных законодательством ЕС. «В июле вступила в силу поправка к законодательству – по предложению Эстонии к перечню добавлено исключение в случае опасности для окружающей среды и человека», – уточняет представитель Бюро.

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То, что терминалы с аммиаком относятся к предприятиями с наивысшей степенью опасности, то есть к категории А, ранее подтверждал ДВ руководитель технического отдела Департамента технического надзора Ингрид Тейнемаа.

Пока для DBT Бюро сделало исключения, чтобы можно было нести расходы, связанные с обеспечением безопасности терминала. Если будет доказано, что есть основания для полного исключения, то владелец сможет продать удобрения. Но цена и время будут зависеть от него, уточняет Бюро.

Есть ли опасность? Всего в Силламяэ 7 предприятий наивысшей категории опасности, и авария может вызвать в порту «эффект домино». Утечки из разных терминалов периодически случаются. По слухам, порт Силламяэ в апреле даже пообещал обеспечить подачу электроэнергии на терминалы в случае, если за энергию не смогут платить. «Опасная зона» радиусом до 2700 м – это та, в которой человек получает повреждения здоровья. При самом опасном сценарии оценочно может пострадать до 15 000 человек.

«На рынке удобрений довольно напряженная ситуация, поскольку до вторжения России в Украину почти 70% используемых в Эстонии минеральных удобрений поставлялись из России», – говорит ДВ председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомет Сырмус. Крупные эстонские продавцы удобрений решили, что альтернативу российским удобрениям будут искать в других странах. Удобрения, необходимые этой осенью, доступны, хотя их использование, вероятно, сократится из-за высокой цены, отмечает он.