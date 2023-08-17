    VKG нанял бывшего канцлера Министерства окружающей среды

    Меэлис Мюнт.Фото: Министерство окружающей среды

    Руководителем регулятивных отношений для новых промышленных проектов концерна Viru Keemia Grupp (VKG) станет Меэлис Мюнт, пишет rus.err.ee.

    В его сферу ответственности войдет поддержка в регулятивных отношениях новых проектов развития VKG, в том числе проектов производства биопродуктов и экономики замкнутого цикла.
    Меэлис Мюнт, работавший в Министерстве окружающей среды с 2008 по 2023 годы, занимал ряд высоких должностей включая должность руководителя отдела климата и радиации, вице-канцлера по вопросам климата и внешним связям, а также канцлера.
    «Многолетний опыт работы Меэлиса Мюнта в сфере охраны окружающей среды, безусловно, позволит VKG находить при реализации новых проектов наилучшие решения для всех заинтересованных сторон. Такой подход способствует успеху проектов, способствующих достижению государственных целей в области более эффективного обогащения древесины и развития экономики замкнутого цикла», — пояснил глава VKG Ахти Асманн.

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