Экс-канцлера министерства окружающей среды взяли на работу в VKG: «Буду отстаивать интересы концерна и сектора»
Меэлис Мюнт, который до весны занимал должность канцлера министерства окружающей среды (ныне министерство климата), нашел работу в Viru Keemia Grupp — Мюнт будет руководить деятельностью по согласованию новых промышленных проектов концерна с регуляторами.
Бывший канцлер министерства окружающей среды Меэлис Мюнт будет курировать в VKG вопросы согласования новых промышленных проектов концерна с регуляторами.Фото: Андрес Хаабу
Проработавший в государственном секторе 15 лет Меэлис Мюнт не видит никакого противоречия в том, что отныне будет сидеть по другую сторону стола на лоббистских совещаниях с правительственными чиновниками, пишет Äripäev.
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