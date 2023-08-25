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dv.ee

25 августа 2023 в 7:41









Тысячи жителей Эстонии не подали декларации о доходах

Опоздавшие и недоплатившие получат уведомление от НДТ Фото: Scanpix

Повторные уведомления о необходимости подать декларации отправлены, должникам может быть придется заплатить от 50 евро, сообщает Налогово-таможенный департамент.

Почти 7800 человек не подали декларации о доходах и вскоре должны получить такие уведомления, говорится в сообщении НТД. При этом у них может возникнуть обязанность по уплате налога в размере 50 евро и более. Самая большая задолженность - 2200 евро.

2,7 миллиона евро - столько рассчитывает дополнительно собрать в казну с жителей департамент.

Стоит времени от времени заходить в среду самообслуживания НТД, чтобы проверить актуальность своих контактных данных, а также ознакомиться с использованием собственного не облагаемого налогом дохода посредством э-услуги «Мои доходы», советует руководитель отделения по работе с физическими лицами Анника Оя.

«Исходя из этого, каждый человек, при необходимости, может отреагировать на то, что его не облагаемый налогом доход использовался больше и попросить лицо, производящее выплаты, например работодателя или Департамент социального страхования, не учитывать не облагаемый налогом доход в ближайшие месяцы или сделать это в меньшей сумме», – объяснила Оя. Добавив, что если декларация о доходах не подана в срок, то Налогово-таможенный департамент вправе рассчитать сумму подоходного налога, которую человеку необходимо уплатить на основании данных, имеющихся в его распоряжении, и предоставить соответствующее налоговое решение.

Срок подачи деклараций о доходах истекает 15 сентября. Срок доплаты подоходного налога – 2 октября 2023 года.