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7 сентября 2023 в 12:22









Адвокат Петерсона: мой подзащитный был шокирован обвинением

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla/Äripäev

По оценке адвоката Айво Петерсона Мати Сенкеля, предъявленное его подзащитному обвинение является утопичным и беспрецедентным в юридической практике, пишет rus.err.ee.

Напомним, госпрокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси обвиняют с государственной измене, а гражданина России Андрея Андронова – в ненасильственных действиях со стороны иностранца, направленных против Эстонской Республики.

Согласно заключению, обвиняемые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности.

«По-моему, это обвинение утопично. Я не понимаю, какие пропагандистские нарративы распространял Айво Петерсон, если он говорил о мире и ужасах войны. Ведь его деятельность всегда была публичной – на телевидении, в Facebook, где бы он ни писал. В соцсетях его деятельность была совершенно публичной», – сказал Сенкель ERR, комментируя предъявленное обвинение.

По словам Сенкеля, предыдущие обвинения такого рода предъявлялись работникам Сил обороны и Полиции безопасности (КаПо), которые продавали государственные секреты иностранным государствам: «Двое из них занимали высокие должности в Силах обороны, остальные занимали высокие должности в КаПо. Их деятельность в подавляющем большинстве случаев длилась более 10 лет. Они продавали России или кому-то еще государственные секреты. Ставить Петерсона на одну доску с ними совершенно необоснованно и непонятно. Я считаю, что с юридической точки зрения это совершенно беспрецедентный случай. Я никак не могу согласиться с тем, что здесь имела место государственная измена».

По словам адвоката, Петерсон не признает себя виновным и был шокирован предъявленным обвинением.

«Его обвиняют в нарушении независимости, суверенитета и территориальной целостности. Это совершенно непонятно. По-моему, он все время действовал наоборот, чтобы Эстония, включая Ида-Вирумаа, была единой. Ни в одном высказывании, ни в СМИ, в том числе российских, он не говорил о том, что Эстония не должна быть независимым, целостным и суверенным государством. Напротив, он всегда боролся за то, чтобы она была [таким государством]», – пояснил адвокат.