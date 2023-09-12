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dv.ee

12 сентября 2023 в 9:21









Заводы выставлены на продажу. Под угрозой 2000 рабочих мест

Председатель правления TREV-2 Grupp AS Свен Пертенс признал, что и у них возникли определенные трудности. Фото: Liis Treimann

Государство из-за нехватки бюджетных средств резко сократило объем дорожного строительства, по прогнозам производство асфальта составит в этом году менее миллиона тонн, т.е. по сравнению с прошлым годом оно сократится на 30%, пишет Ärileht.

Больше всего асфальтовых заводов в Эстонии, шесть, насчитывается у KMG, руководитель которого Индрек Паппель прогнозирует, что при сохранении тех же темпов в ближайшие два года производство асфальта в Эстонии сократится на 80% по сравнению с 2022-м. Это означает, что те два десятка асфальтовых заводов, которые сейчас работают, исчезнут, поскольку предприятия будут вынуждены выставить их на продажу.