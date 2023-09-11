Спад скандинавского рынка снижает цены на недвижимость в Эстонии

Десятки тысяч финских строителей могут потерять работу – это отразится и на работающих в Финляндии эстонцах

Не проходит и недели, чтобы финская строительная компания не обанкротилась. По прогнозам, в отрасли могут потерять работу до 30 000 человек – это затронет и тысячи эстонцев, работающих на стройках у северных соседей, пишет