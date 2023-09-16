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dv.ee

16 сентября 2023 в 8:18









Бронирование очереди на границе с Россией для легковых автомобилей подорожает почти вдвое

Водители, которые желают забронировать время пересечения границы для поездки в Россию, должны будут впредь платить вместо пяти евро девять. Пересечение границы в порядке живой очереди по-прежнему остается бесплатным, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В ближайшее время стоимость бронирования времени пересечения границы вырастет для легковых автомобилей с пяти евро до девяти. Фото: Юлия-Мария Линна

На транспортном средстве восточную границу Эстонии можно пересечь либо в порядке живой очереди, либо по предварительному бронированию времени пересечения границы, напоминает Департамент полиции и погранохраны.