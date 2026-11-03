Нарвский арт-клуб Ro-Ro сможет работать – если победит в конкурсе на аренду

Отдельно обсуждалось расположенное на арендуемом участке строение, правовой статус которого на протяжении срока действия договора неоднократно вызывал вопросы – фактически, это самодельное летнее кафе.

Мэр Нарвы Яан Тоотс отметил, что город признаёт ценность Ro-Ro как культурной и музыкальной площадки, однако клуб прежде всего должен обеспечивать безопасность посетителей и соблюдать требования законодательства.

«Сохранение сформировавшегося вокруг Ro-Ro творческого и музыкального сообщества, а также культурная ценность этой площадки важны для меня не меньше, чем для владельцев арт-клуба. Вместе с тем как мэр я отвечаю прежде всего за безопасность людей, а также за то, чтобы арендаторы городского имущества надлежащим образом исполняли свои договорные и предусмотренные законом обязательства. Все документы должны быть приведены в порядок, а новый договор — заключен на прозрачных и справедливых условиях», — сказал Яан Тоотс.

Город также обратил внимание на неоднократное возникновение задолженности по арендным и текущим платежам, о чем ДВ писали ранее

По словам Тоотса, за мерами, принятыми в отношении арендатора, не стоят политические или личные мотивы. Просто по рекомендации Ревизионной комиссии Нарвского городского собрания город усилил контроль за исполнением договоров аренды и систематически занимается вопросами задолженности и других нарушений со стороны всех арендаторов городского имущества. Владелец клуба Роман Бойко – активный сторонник экс-мэра Катри Райк, он баллотировался в ее списке на выборах и некоторое время был замещающим членом горсобрания.

Действующий договор аренды истекает 16 ноября 2026 года. Продолжение сотрудничества возможно на основании нового договора, который будет заключен по итогам открытого конкурса, говорится в пресс-релизе городской канцелярии.