Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,04%316,36
  • OMX Riga0,57%999,34
  • OMX Tallinn0,01%2 240,78
  • OMX Vilnius−0,21%1 487,02
  • S&P 5000,43%7 574,02
  • DOW 30−0,31%51 824,56
  • Nasdaq 0,89%25 387,5
  • FTSE 100−1,14%10 638,43
  • Nikkei 225−0,33%63 081,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,41
  • OMX Baltic−0,04%316,36
  • OMX Riga0,57%999,34
  • OMX Tallinn0,01%2 240,78
  • OMX Vilnius−0,21%1 487,02
  • S&P 5000,43%7 574,02
  • DOW 30−0,31%51 824,56
  • Nasdaq 0,89%25 387,5
  • FTSE 100−1,14%10 638,43
  • Nikkei 225−0,33%63 081,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,41

Нарвский арт-клуб Ro-Ro сможет работать – если победит в конкурсе на аренду

Городская канцелярия Нарвы сообщила, что 3 ноября руководство города встретилось с представителями арт-клуба Ro-Ro, чтобы обсудить возможности продолжения его работы в арендуемых у города помещениях. Опасность закрытия клуба вызвала огромный резонанс в приграничном городе.
Легендарный нарвский арт-клуб получил шанс продолжить работу, но для этого должен победить в конкурсе на аренду городский помещений, которые сейчас занимает.
  • Легендарный нарвский арт-клуб получил шанс продолжить работу, но для этого должен победить в конкурсе на аренду городский помещений, которые сейчас занимает.
  • Foto: Николай Андреев
К настоящему времени клуб уже погасил задолженность, в том числе при помощи горожан, которые собирали для этого деньги.
Во встрече во вторник со стороны города участвовали мэр Яан Тоотс, председатель Нарвского горсобрания Урбо Ваарманн, вице-мэр Олег Карпиков, а также руководители двух департаментов – Департамента городского хозяйства и Департамента архитектуры и городского планирования.
Перед встречей чиновники осмотрели помещения и обратили внимание на то, что Спасательный департамент не согласовал проведение в них массовых мероприятий. Эту проблему арендатор должен будет решить.
Отдельно обсуждалось расположенное на арендуемом участке строение, правовой статус которого на протяжении срока действия договора неоднократно вызывал вопросы – фактически, это самодельное летнее кафе.
Летняя часть клуба Ro-Ro, по словам чиновников, имеет непонятный правовой статус.
  • Летняя часть клуба Ro-Ro, по словам чиновников, имеет непонятный правовой статус.
  • Foto: Николай Андреев
Мэр Нарвы Яан Тоотс отметил, что город признаёт ценность Ro-Ro как культурной и музыкальной площадки, однако клуб прежде всего должен обеспечивать безопасность посетителей и соблюдать требования законодательства.
«Сохранение сформировавшегося вокруг Ro-Ro творческого и музыкального сообщества, а также культурная ценность этой площадки важны для меня не меньше, чем для владельцев арт-клуба. Вместе с тем как мэр я отвечаю прежде всего за безопасность людей, а также за то, чтобы арендаторы городского имущества надлежащим образом исполняли свои договорные и предусмотренные законом обязательства. Все документы должны быть приведены в порядок, а новый договор — заключен на прозрачных и справедливых условиях», — сказал Яан Тоотс.
Город также обратил внимание на неоднократное возникновение задолженности по арендным и текущим платежам, о чем ДВ писали ранее.
По словам Тоотса, за мерами, принятыми в отношении арендатора, не стоят политические или личные мотивы. Просто по рекомендации Ревизионной комиссии Нарвского городского собрания город усилил контроль за исполнением договоров аренды и систематически занимается вопросами задолженности и других нарушений со стороны всех арендаторов городского имущества. Владелец клуба Роман Бойко – активный сторонник экс-мэра Катри Райк, он баллотировался в ее списке на выборах и некоторое время был замещающим членом горсобрания.
Действующий договор аренды истекает 16 ноября 2026 года. Продолжение сотрудничества возможно на основании нового договора, который будет заключен по итогам открытого конкурса, говорится в пресс-релизе городской канцелярии.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Клуб Ro-Ro располагается прямо на берегу пограничной реки.
  • 20.10.26, 16:19
Нарва требует от легендарного клуба Ro-Ro освободить помещения 16 ноября
Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну
  • 23.10.26, 16:10
Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну
При длительной езде по теплому и сухому асфальту шипы зимних шин быстрее изнашиваются, поэтому важно правильно выбрать время для их замены. Заранее согласованный визит в сервис позволит выбрать подходящее время и при необходимости организовать заказ новых шин. Если при проверке имеющегося комплекта обнаружится проблема, будет время ее решить.
  • KM
  • 28.10.26, 12:08
Начинается сезон зимних шин: как подготовиться до первого гололеда

Горячие новости

  • 30.10.26, 14:55
Продавец стройтоваров с многомиллионными убытками закрыл один из своих магазинов
  • 30.10.26, 17:46
Аувереская электростанция выведена из строя до середины ноября
  • 31.10.26, 13:45
Рекрутер о переменах на рынке труда: «Искусственный интеллект в буквальном смысле берет работу на себя»
«Очередная волна сокращений может прийтись на конец января»
  • KM
  • 03.11.26, 11:10
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.10.26, 17:46
Аувереская электростанция выведена из строя до середины ноября
2
Новости
  • 31.10.26, 13:45
Рекрутер о переменах на рынке труда: «Искусственный интеллект в буквальном смысле берет работу на себя»
«Очередная волна сокращений может прийтись на конец января»
3
Новости
  • 02.11.26, 08:15
Бывалый бизнесмен сам себя выдал в суде. И теперь сидит за решеткой
4
Новости
  • 02.11.26, 17:40
Завод в Таллинне за 50 млн закрывает годовую потребность Эстонии за 4 часа. «Ничего настолько крупного я раньше не строил»
5
Новости
  • 02.11.26, 14:13
Кибератака разогрела холодильники эстонского магазина до 50 градусов
Жертвой атаки стал магазин Selver
6
Новости
  • 02.11.26, 10:18
После переезда в Германию производитель сухпайков вышел в плюс. «Одного патриотизма для многомиллионных инвестиций мало»

Последние новости

Новости
  • 03.11.26, 19:04
Семь самолетов в Европе получили угрозы о бомбах
Биржа
  • 03.11.26, 18:14
Момент истины для таллиннских биржевых компаний: обещания большой прибыли могут быстро испариться
Новости
  • 03.11.26, 17:14
Нарвский арт-клуб Ro-Ro сможет работать – если победит в конкурсе на аренду
Новости
  • 03.11.26, 17:11
Цены на нефть снова пошли вверх, надежды на конец войны с Ираном угасают
Новости
  • 03.11.26, 16:59
Урожай зерновых в Эстонии может стать рекордным, но цены рискуют упасть
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.26, 16:24
Автомобиль предприятия не обязан быть его собственностью
Новости
  • 03.11.26, 16:16
Оставшиеся без зарплаты работники подали 86 заявлений против работодателя. «Никто уже ни на что не надеется»
Новости
  • 03.11.26, 15:19
Польша направила дополнительные силы к границе с Россией

Сейчас в фокусе

Вячеслав Леэдо оспаривал в суде практически все и до последнего боролся за то, чтобы не попасть в тюрьму. Домой он сможет вернуться к Рождеству.
Новости
  • 02.11.26, 08:15
Бывалый бизнесмен сам себя выдал в суде. И теперь сидит за решеткой
Маломерное судно – понятие растяжимое. В эту категорию входят и гидроциклы, и яхты, и довольно большие суда до 24 метров длиной.
Новости
  • 02.11.26, 06:00
На яхту за южным солнцем, на катер за северной рыбой: мужчины Ида-Вирумаа садятся за парты ради капитанских прав
По оценке Эстонского союза холодильной отрасли, это не единичный случай – аналогичным атакам подверглись и другие предприятия Эстонии.
Новости
  • 02.11.26, 14:13
Кибератака разогрела холодильники эстонского магазина до 50 градусов
Жертвой атаки стал магазин Selver
Более строгие правила в фармацевтической промышленности означают, что порядка 450 европейских заводов больше не соответствуют требованиям. Таллиннский завод, построенный под руководством Вейко Салусте, является одним из более новых и входит в десятку крупнейших в Европе.
Новости
  • 02.11.26, 17:40
Завод в Таллинне за 50 млн закрывает годовую потребность Эстонии за 4 часа. «Ничего настолько крупного я раньше не строил»
Ehituse ABC закрыл магазин в торговом центре Väike-Järve, и теперь у сети осталось 11 торговых точек.
Новости
  • 30.10.26, 14:55
Продавец стройтоваров с многомиллионными убытками закрыл один из своих магазинов
На этой неделе о сокращениях объявили Pipedrive и Coolbet. На фото – офис Pipedrive в Таллинне.
Новости
  • 31.10.26, 13:45
Рекрутер о переменах на рынке труда: «Искусственный интеллект в буквальном смысле берет работу на себя»
«Очередная волна сокращений может прийтись на конец января»
Основатель и руководитель Tactical Foodpack Сверре Пуустусмаа перенес производство из Эстонии в Германию, а теперь передает немцам и управление компанией.
Новости
  • 02.11.26, 10:18
После переезда в Германию производитель сухпайков вышел в плюс. «Одного патриотизма для многомиллионных инвестиций мало»
Статья подготовлена при содействии Европейского союза.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.26, 09:01
В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026