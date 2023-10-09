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dv.ee

9 октября 2023 в 13:10









Итоги шторма: застрявшим в порту людям предложили переночевать на паромах

Порт Рохукюла. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

По словам председателя правления TS Laevad Индрека Рандвеэра, первый осенний шторм стал самым серьезным испытанием за все время деятельности компании.

«Отмены рейсов из-за погодных условий являются обычным явлением в осенний сезон, но не два дня подряд. Всего на линии Хийумаа было отменено пять рейсов в субботу и один в воскресенье. Беспрецедентной была и ситуация на маршруте Сааремаа: паром Tõll не смог находиться у причала во время вечернего перерыва, поскольку это было очень опасно», – отметил Рандвеэр.