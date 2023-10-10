    Основатель Fertilitas продал все свои акции: большая часть досталась Андресу Вийсеманну

    Теперь владельцем двух третей акций Fertilitas является Андрес Вийсеманн.Фото: Liis Treimann

    Основатель частной клиники Fertilitas Иво Саарма продал все свои акции давним партнерам и ушел с поста председателя совета компании.

    Теперь 66% Fertilitas принадлежит Андресу Вийсеманну через различные компании. Меньшую долю имеют Лаури Майсвеэ, Свен Троост, Индрек и Аэт Сейре, Пеэтер Кутман, Тоомас Мяльберг и Пеэтер Метсик.

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