    Калле Грюнталь выходит из EKRE на фоне топливного скандала

    Калле Грюнталь и Тоомас Кивимяги в Рийгикогу, первые дни осенней сессии, Таллинн, 2023 г.Фото: Лийз Трейманн

    Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь, оказавшийся в центре внимания из-за высоких расходов на топливо, сообщил, что покидает EKRE.

    «Настоящим сообщаю, что сегодня я подал личное заявление о выходе из Эстонской консервативной народной партии», – так о своем решении депутат сообщил в Facebook, обратило внимание Delfi. «С прошлой недели я нахожусь под пристальным вниманием СМИ из-за возмещения расходов, связанных с использованием топливной карты», – пишет Грюнталь. Напомним, журналисты Äripäev выяснили, что Грюнталь за счет налогоплательщиков ежемесячно заправляется примерно на 1000 евро.
    Jeep Cherokee Грюнталя работает на дизельном топливе, но пару раз депутат заправлялся и бензином. Однажды это случилось практически в одно и то же время.
    По словам Грюнталя целью журналистов было показать его «в худшем свете», «отвлечь внимание от российского бизнеса Каи Каллас» (подразумевается, видимо, бизнес компании, совладельцем и финансовым директором которой является муж Каи Каллас), а также от новостей о «начинающейся сегодня процедуры утверждения государственного бюджета, который совершенно враждебен эстонскому народу и государству».
    Скандал отбрасывает тень на партию EKRE, продолжает Грюнталь, поэтому он больше не может оставаться ее членом и уходит, чтобы уберечь ее репутацию.

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