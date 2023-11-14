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dv.ee

14 ноября 2023 в 8:26









Кристина Каллас: сократить 140 млн евро в сфере образования – нереально

Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200). Фото: Andras Kralla

Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) не считает возможным сократить расходы своего ведомства на 140 млн евро с целью повышения учительских зарплат, пишет rus.err.ee.

«Для повышения зарплаты учителей на 120% от средней по стране, как мы договорились в коалиции, на следующие четыре года нам приблизительно надо 140 миллионов евро. 140 миллионов сокращать в системе образования - это означает сокращение расходов на детские садики, на ПТУ, на высшее образование, на финансирование науки. Поэтому это абсолютно нереально. И министр финансов сам это хорошо понимает», – заявила Кристина Каллас в интервью программе новостей телеканала ETV+ "Актуальная камера".

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, на момент заключения коалиционного соглашение у политиков было понимание, что дополнительные деньги на зарплаты учителей будут изыскиваться внутри Министерства образования и науки.

На состоявшейся 10 ноября встрече госпримирителя, работников образования, представителей местных самоуправлений и Министерства образования и науки было решено, что министр образования получит у коалиционного совета полномочия на заключение долгосрочного соглашения с профсоюзом работников образования о зарплате учителей.

Союз работников образования Эстонии ранее потребовал в 2024 году повышения минимальной зарплаты учителей на 11%, однако в ходе переговоров по государственному бюджету правительство решило повысить минимальную зарплату учителей на 1,77%, или на 31 евро брутто.