    У крупных строителей Финляндии скопилось несколько тысяч непроданных квартир

    Самая дорогая квартира в этом доме в Эспоо продана, но более дешевые пустуют.Фото: релиз YIT

    Крупные строительные компании Финляндии пытаются найти покупателей на скопившиеся 2000 нераспроданных квартир, и уже готовы на существенные скидки, пишет Helsingin Sanomat.

    Только у одной YIT на конец третьего квартала было 743 непроданных квартиры в Финляндии – это абсолютный лидер по числу «зависших» квартир. По состоянию на начало ноября у Skanska было 243 непроданных квартиры, у Peab – 176. Еще три компании сообщили о более чем сотне простаивающих квартир, у следующих трех строителей – десятки.
    Покупатели сейчас могут получить вещи, о которых раньше не приходилось мечтать.
    YIT, например, позволяет переоборудовать уже готовые квартиры по желанию покупателя, пишет издание, уточняя, что речь не только о выборе цвета плитки для ванной комнаты, но о гораздо более масштабных переделках.
    У Lapti 160 непроданных квартир, и даже там покупатель может заказать небольшие изменения в готовых квартирах, например, компания готова установить воздушный тепловой насос или остеклить балкон рядного дома.
    Другие в надежде привлечь покупателей идут на снижение цены. Недавно Rakennuslehti сообщил о маркетинговой кампании Pohjola Rakennus Suomi, которая предлагала скидки на квартиры в зависимости от количества комнат: 10 000 евро для однокомнатных квартир, 20 000 евро – для двухкомнатных, и так далее.

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