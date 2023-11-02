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dv.ee

2 ноября 2023 в 12:07









Средняя цена таллиннской квартиры – €3031 за квадратный метр

По словам главы 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составила в октябре 3031 евро. Большая часть сделок пришлась на квартиры вторичного рынка.

«Запас квартир в новостройках увеличился с весны прошлого года на 50-60%, но теперь он стабилен уже последние шесть месяцев, – фиксирует Вахтер низкий спрос на квартиры в новостройках. – Пока большинство сделок совершается с относительно дешевыми квартирами вторичного рынка».

Вахтер считает, что некоторые продавцы словно застряли в прошлом, где для того, чтобы получить желаемую сумму, достаточно было просто терпеливо ждать. «Однако разрыв между тем, чего ожидают стороны, уже не очень большой, и рынок демонстрирует признаки восстановления», – добавил он.

Как пишет 1Partner Kinnisvara, в октябре в Таллинне было продано 675 квартир, самая дорогая из которых стоила 674 тысячи евро. Всего с недвижимостью было заключено 844 сделки купли-продажи. Общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в Таллинне в сентябре составила 138 миллионов евро, что на 22% меньше, чем в сентябре, и на 27% меньше, чем в октябре прошлого года. Разница между средней и медианной ценой октябрьских сделок составила 3%.