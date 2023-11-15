Новости

Николай Андреев

15 ноября 2023 в 12:06









Кристина Каллас: учителям нужно захотеть перейти на эстонский язык

Министр образования и науки Кристина Каллас и представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга рассказали в Нарве о ходе школьной реформы. Фото: Николай Андреев

Перевод обучения на эстонский язык может быть не таким быстрым, как задумывалось авторами реформы, в детских садах Нарвы, где остро не хватает эстоноязычных педагогов, и в Центре профобразования Ида-Вирумаа. Сегодня в этот профтех конкурс больше, чем в Тартуский университет, но большинство учеников не могут изучать профессию полностью на эстонском.

Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) во вторник побывала в Ида-Вирумаа, где осмотрела новые школьные здания в Нарве и Кохтла-Ярве, обсудила будущее Тойлаской гимназии и перевод образования на эстонский язык. В Нарве министр провела собрание директоров школ на эту тему.

Сейчас около 40% учителей школ и детских садов Нарвы не владеет эстонским языком на том уровне, который будет требоваться со следующего учебного года. Их нужно или срочно доучить, или найти им замену. В учительской среде к этому относятся скептически, многие называют задачу нерешаемой. Но министр образования считает, что директора не прилагают все необходимые усилия, чтобы привлечь в Нарву учителей, говорящих по-эстонски.

Профтех взялся за язык

На пресс-конференции в Нарве Кристина Каллас сказала, что Центр профобразования будет переходить на эстонский язык, после смены руководства идет активная работа в этом направлении:

«С 1 сентября 24-го года десять учебных программ переходят на 100-процентное преподавание на эстонском языке. Сейчас, на сегодняшний день, там на эстонском практически ничего не преподается».

Большинство специальностей продолжат преподавать, как сейчас (либо по гимназической системе 60/40, либо на русском). Кристина Каллас особо подчеркнула, что это временное решение.

Филиалы Центра профобразования Ида-Вирумаа работают в Йыхви, Силламяэ и Нарве, в центре десятки учебных программ по различным специальностям, из них сейчас лишь несколько эстоноязычных. В целом, эстонский язык является родным для 3-5% учеников.

Проблема в кадрах

Ведущим звеном в переходе образования на эстонский язык министр образования называет детские сады. В школы приходят первоклассники, которые не могут сразу учиться на эстонском, поэтому проведение реформы потребует несколько лет. Но в итоге отдельной русской школы в Эстонии не будет.

«Если у нас через три-четыре-пять лет из садика будут выходить дети, которые владеют эстонским языком, нет никакой причины разделять детей на разные школы. Какая разница, если все они учатся на одном языке?»

Нарвские детские сады должны полностью перейти на обучение на эстонском языке со следующего учебного года. При этом, как раз ситуация в детсадах у Кристины Каллас вызывает наибольшую озабоченность:

«Проблема в педагогах. Проблема в том, что нет учителей. Возможен временный вариант: вместо двух учителей и одного помощника учителя в каждой группе будет один учитель и два помощника, потому что помощникам требуется только уровень В2. Но мы местным самоуправлениям сказали: если вы пойдете на такую систему, вы все равно должны нам сказать, сколько у вас будет длиться переходный период. Потому что учителя садиков, у которых сейчас В2, должны дойти до уровня С1».

На практике это может означать, что учителей без нужной категории понизят до должности помощника учителя, пока они не выучат эстонский должным образом.

Каллас заговаривает рынок труда

Ситуацию, когда нужно быстро обучить эстонскому около 40% нарвских учителей или же найти им замену, министр образования не считает критической.

«Во-первых, надо, конечно, постараться, чтобы люди сами выучили эстонский язык. Желание должно быть, чтобы они выучили и перешли на преподавание на эстонском языке. Это абсолютно возможно, человек просто должен захотеть», – сказала Кристина Каллас.

Очевидно, что многие учителя к новому учебному году нужную языковую категорию не получат. Их, уверена министр, можно будет заменить, и опыт двух новых нарвских госгимназий, колледжа показывает, что это возможно.

«Я сегодня на встрече с учителями постаралась внедрить им это позитивное отношение», – сказала Кристина Каллас на пресс-конференции во вторник.

Она считает, что директора нарвских школ недостаточно активно занимаются поиском потенциальных учителей в других местах Эстонии:

«Я понимаю, что трудно найти учителя. У нас нет безработного учителя, который сидит и ждет, когда в газете появится объявление. У нас все учителя заняты на рынке труда, поэтому их надо переманивать, с ними нужно вести переговоры. Я это все понимаю, я была директором Нарвского колледжа, я знаю, что должен делать директор, чтобы найти педагога. Не только опубликовать объявление».