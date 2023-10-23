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Äripäev

23 октября 2023 в 14:18









Окончательное решение: криптомиллионеры останутся под стражей

Иван Турыгин в суде. Фото: Taavi Sepp, Postimees/Scanpix

Криптомиллионеры Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые американскими властями в мошенничестве на сумму более полумиллиарда долларов, останутся под стражей – их апелляцию отклонил Государственный суд.

В начале сентября правительство по предложению министра юстиции приняло решение об экстрадиции Турыгина и Потапенко в США. В середине сентября окружной суд, как и суд первой инстанции, счел содержание их под стражей с целью экстрадиции обоснованным и не удовлетворил ходатайство адвокатов о его замене электронным наблюдением.