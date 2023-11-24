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dv.ee

25 ноября 2023 в 7:00









Ленно Уускюла: закрытие границ с Россией дополнительно задержит восстановление экономики

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла по просьбе ДВ проанализировал последствия закрытия гранцы. Фото: Лийз Трейманн

Вопрос о том, будут ли закрыты все сухопутные КПП с Россией, еще не решен и есть время взвесить все последствия, в том числе экономические.

Торговля с Россией по большому счету не оказывает серьезного влияния на экономику Эстонии, - ответил ДВ главный экономист Luminor Eesti Ленно Уускюла. «В прошлом закупались энергоносители, металлы, древесина и химикаты», - перечисляет он.

При этом, Россия никогда не была важнейшим источником импорта. Ее доля на протяжении всех 2010-х колебалась в районе 5-7%. Чаще всего страна не была даже в тройке важнейших партнеров по импорту и только в 2021 году оказалась на втором месте - после Финляндии - с долей в 10,5%. Но война и санкции, в том числе «моральные», не дали перерасти этому в тенденцию.

«Сейчас большей части импорта из России уже нашли замену. Мы сами производим энергию, а также покупаем ее в Скандинавии, металл - в Польше, древесину - тоже в скандинавских странах», - перечисляет Уускюла.

И по экспорту когда-то Россия была в тройке ведущих стран - на нее приходилось 12% (второе место после Швеции и Финляндии) в 2012 году. Однако затем роль России и здесь начала снижаться.

«Однако в поставках Эстонии в Россию было много реэкспорта, то есть, по сути, это был в основном транзит», - уточняет экономист Luminor. И это, как и экспорт собственных товаров, было тесно связано с рынком логистических услуг.

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Закрытие пограничных пунктов приведет к подорожанию этих услуг и, как следствие, товаров, предупреждает Уускюла. «Это не очень важная часть эстонской экономики, но поскольку экспорт в Швецию и в целом в Скандинавию также страдает, а местный спрос низок, это еще больше задержит восстановление эстонской экономики», - считает Уускюла.