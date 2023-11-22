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Екатерина Мереминская

22 ноября 2023 в 14:04









Грузоперевозчик: «Выгоднее сдержать волну беженцев, чем получить десятки обанкротившихся компаний»

Эстония установила противотанковые «зубы дракона» на своей стороне моста Дружбы, чтобы сдерживать, если придется, волну нелегальных мигрантов. Фото: Николай Андреев

На Россию приходится скромная доля внешней торговли Эстонии, за полтора года войны она еще больше уменьшилась. Но это не значит, что закрытие границы пройдет безболезненно – оно ударит по компаниям и экономике Ида-Вирумаа.

«Перевозки в Россию в нашем портфеле занимали 25%, остальные 75% – по ЕС. Но сейчас в ЕС дела обстоят очень плохо, заказчики массово отказываются от машин», – говорит председатель правления грузоперевозчика Jupiter Plus Евгений Сидоров. У европейских клиентов спад производства, поэтому столько машин, сколько они изначально законтрактовали, им не нужно. «Давить на них, привлекать к суду, мы не можем, так как работы мало, и каждый заказчик любим», – говорит предприниматель. Что будет с его компанией, если полностью закроется граница с Россией, он не хочет даже говорить: «Про РФ не хочу комментировать, все и так очевидно. У нас больше не осталось «планов Б», мы не можем возить грузы по этому плану, так как границы закрывают».

Как стало известно в конце прошлой недели, правительство Эстонии рассматривает возможность полностью закрыть все сухопутные границы с Россией, чтобы не стать жертвой миграционного кризиса, с которым уже столкнулась Финляндия на своих границах. Предпринимателей в эфире радио Äripäev предупредил об этом министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Не исключено, что мы дойдем до ситуации, когда Эстония тоже будет вынуждена частично или полностью закрыть свои погранпункты», – признал и руководитель пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаар, выступая на ETV +. Если сдерживать напор нелегалов будет невозможно, то решение о полном закрытии всех трех пограничных пунктов, по его словам, может быть принято государством за считанные часы или минуты. 21 ноября на КПП в Нарве было развернуто 45 иностранцев без законных оснований для пересечения эстонской границы, сообщает Rus.ERR

Даже если такое решение будет принято, оно затронет небольшую часть экспорта товаров из Эстонии. В 2022 году отсюда в Россию было продано товаров на 761 млн евро, хотя некогда эта сумма доходила до 1,5 млрд евро – этот максимум пришелся на 2012 год.

3,6% такова доля России в общем экспорте товаров из Эстонии в 2022 году.

В целом экспорт – важная составляющая экономики Эстонии. Его вклад в прирост ВВП растет и состави л 86% в 2021 году. Но основные направления экспорта – Финляндия (3,1 млрд евро), Латвия (3 млрд евро), Швеция (1,96 млрд евро), Литва (1,3 млрд евро) и Германия (1,22 млрд евро). Россия занимает среди стран-торговых партнеров лишь восьмое место.

7,2% такова доля России среди общего импорта Эстонии в 2022 году.

Однако компании, бизнес которых ориентирован именно на Россию, при полном закрытии границ окажутся в трудном положении. Им уже пришлось перестраивать бизнес из-за санкций, к тому же они готовятся к закрытию российского КПП в Ивангороде из-за ремонта, запланированного на начало 2024 года.

«Мои клиенты перенаправят свои потоки – они поедут в Россию через Латвию и Литву, если их границы останутся открытыми. В этом случае грузы в Россию будут все равно попадать, просто в обход Эстонии, – говорит владелица компании Aisance Estonia и член правления Anniston Юлия Герасымива. «Значит, просто эстонские перевозчики им будут не нужны. А наши эстонские машины не смогут ездить кругами и оставаться конкурентными по цене. Тогда мне придется сократить какое-то количество сотрудников», – рассуждает она.

В первую очередь останутся без работы почти все нарвские водители, потому что они ездят в Россию, отмечает предпринимательница.

«В экономическом плане эстонские перевозчики, которые работают на Россию, и так находятся на грани выживания. И закрытие границ может вызвать волну банкротств в больших объемах. Так что, если думать о бизнесе и экономике, то гораздо выгоднее сдержать волну беженцев (как-то иначе – прим. ред.), чем получить десятки обанкротившихся компаний», – уверена Герасымива.