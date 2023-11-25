В списке совладельцев известной судостроительной компании появилось новое имя

Глава Kuusakoski: металлолом становится золотом
Металлолом становится золотом. Усилия по сокращению выбросов углекислого газа набирают обороты во всем мире, и по мере того, как страны начинают вводить новые экспортные ограничения для достижения своих целей по нулевым чистым выбросам, металлический лом быстро становится очень востребованным товаром и стратегически важным сырьем, пишет члена правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Металлолом становится золотом. Усилия по сокращению выбросов углекислого газа набирают обороты во всем мире, и по мере того, как страны начинают вводить новые экспортные ограничения для достижения своих целей по нулевым чистым выбросам, металлический лом быстро становится очень востребованным товаром и стратегически важным сырьем, пишет члена правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.