Глава Arco Vara: бюджетная политика государства вредит как частным лицам, так и предприятиям
Руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.Фото: Andras Kralla
На данный момент рынок недвижимости находится в умеренном застое, поэтому впереди нас ждет интересный год, когда крутой разворот бюджетной политики государства значительно снизит экономический потенциал как отдельных лиц, так и целых компаний, пишет руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.
«Нельзя сказать, что рынок недвижимости критически замер, но умеренный застой все же наблюдается. В то время как рынок квартир на вторичном рынке с более доступным уровнем цен и в спальных районах более активен, количество сделок в случае с новостройками с более высоким ценовым диапазоном и, в частности, с квартирами большей площади, явно более скромное. Заметна тенденция, что в случае с новостройками среди покупателей явно преобладают покупатели жилья для себя и своих семей, а инвесторов в недвижимость заметно меньше», – сказал Нийнемяэ.
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