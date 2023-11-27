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dv.ee

27 ноября 2023 в 9:16









Глава Arco Vara: бюджетная политика государства вредит как частным лицам, так и предприятиям

Руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ. Фото: Andras Kralla

На данный момент рынок недвижимости находится в умеренном застое, поэтому впереди нас ждет интересный год, когда крутой разворот бюджетной политики государства значительно снизит экономический потенциал как отдельных лиц, так и целых компаний, пишет руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.

«Нельзя сказать, что рынок недвижимости критически замер, но умеренный застой все же наблюдается. В то время как рынок квартир на вторичном рынке с более доступным уровнем цен и в спальных районах более активен, количество сделок в случае с новостройками с более высоким ценовым диапазоном и, в частности, с квартирами большей площади, явно более скромное. Заметна тенденция, что в случае с новостройками среди покупателей явно преобладают покупатели жилья для себя и своих семей, а инвесторов в недвижимость заметно меньше», – сказал Нийнемяэ.