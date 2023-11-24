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24 ноября 2023 в 10:56









Эксперт по недвижимости: пик экономического спада придется на зиму

Аналитик из бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Фото: Raul Mee

По словам аналитика из бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи, снижение цен на более старые квартиры в основном уже произошло, но оно не будет включено в статистику до первого квартала следующего года.

«Новое дорогое жилье в этом году достроено и продано, и это поддержало статистику. Частично статистические данные отразили сделки годичной давности. Поскольку количество сделок с новыми квартирами к настоящему времени сократилось почти вдвое по сравнению с пиковым периодом, реальная действительность проявится в цифрах только в первом квартале нового года», – пояснил Вяхи, передает ERR

«Для многих, кто до сих пор просил более высокую цену за свою недвижимость, основываясь на статистике цен, наступит суровая реальность. Стоимость сделок со старыми квартирами в Таллинне уже упала на 20% по сравнению с пиковым периодом, но на порталах продаж по-прежнему часто запрашивают старые цены. Тем не менее тот, кто хочет продать недвижимость именно сейчас, должен быть более сговорчивым с покупателем», – добавил аналитик.

Он считает, что пик экономического спада придется на зиму: «И повышение налогов, и рост безработицы также повлияют на сектор недвижимости, однако резкого снижения, сравнимого с 2007 годом, не ожидается. Скорее всего, с ценами на недвижимость по большей части это уже произошло. Процент проблемных жилищных и строительных кредитов низок, и никаких срочных продаж не предвидится».