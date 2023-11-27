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Кристьян Кург

27 ноября 2023 в 7:43









Ключи через суд: покупатель получил жилье, а застройщик остался без денег

Управляющий и владелец застройщика Farmada Хейти Салуметс в жилом районе Сюдаме в 2019 году, когда по проекту были построены первые дома и до суда оставалось еще несколько лет. Фото: Margus Ansu/Postimees/Scanpix

Тартуский застройщик так поссорился с одним из своих клиентов, что отказался продавать ему дом. Суд все же обязал застройщика передать ключи покупателю, однако большую часть оговоренной суммы он до сих пор не получил.

Недалеко от Тарту, в Хааслава, под руководством девелопера Farmada были построены новые дома на 160 с лишним семей. Весной 2021 года договор с Farmada на покупку нового бокса в парном доме подписал и Мартин Кабрал.