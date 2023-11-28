Очередной проект автоналога: сборы на старые автомобили растут

Налоговые эксперты: что не так с налогом на автомобили? Три пункта и альтернатива

Из всех грядущих налоговых изменений появление налога на автомобили вызывает наибольшую критику. Налоговые юристы бюро Wallace Линелл Рауд и Карел Ромет Педаяс объясняют причины.