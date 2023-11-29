    Департамент конкуренции начал проверку в отношении Olerex

    Список расследований в отношении Olerex удлинняется.Фото: Лийз Трейманн

    Топливную компанию подозревают в нарушениях как на розничном, так и на оптовом рынке топлива.

    Проверка – это ответ на жалобу другой топливной компании Terminal AS. По ее словам, Olerex получила несправедливое рыночное преимущество, проигнорировав требования к биотопливу и не понеся за этого никакого наказания.
    Более того, потери от этого понес Terminal – как утверждает компания, из-за деятельности Olerex у нее стало меньше клиентов и упали продажи как в рознице, так и в оптовой отгрузке.
    Само по себе начало проверки не означает, что нарушение было, подчеркнули в Департаменте конкуренции.
    Это еще одно подозрение в длинной череде вопросов к сети автозаправок. В июне Департамент окружающей среды объявил о проведении совместного с Центральной криминальной полицией расследования по подозрению в предоставлении Olerex ложных данных в Налогово-таможенный департамент, чтобы уклониться от выполнения требований по биотопливу.
    Прокуратура в сентябре начала проверку в отношении Olerex и члена ее правления Андреса Линнаса из-за подозрений в подаче ложных данных о топливе.
    Согласно подозрению, член правления Olerex Андрес Линнас в интересах компании приказал работникам предоставить Департаменту окружающей среды ложную информацию о топливе в танкере, прибывшем в Эстонию 30 декабря. Прокуратура основывается на документах от 13 января, по которым в Эстонию в танкере было доставлено 9 тысяч тонн дизельного топлива на основе возобновляемого сырья (биотопливо). На самом деле в танкере находилось дизельное топливо ископаемого происхождения.
    «Мы не видим никаких оснований (для подозрений – прим. ред.), это сфабрикованное обвинение», – коротко прокомментировал Линнас корреспонденту Äripäev.
    Глава компании Terminal Oil Райдо Раудсепп говорил Äripäev, что важно, что речь идет еще и об очень крупном климатическом преступлении.

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