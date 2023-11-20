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dv.ee

20 ноября 2023 в 8:15









Эстония планирует получить из фондов ЕС свыше 4 млрд евро в ближайшие годы

Эстония ждет от ЕС миллиарды евро. Фото: Andres Haabu

В течение нового периода финансирования Эстония планирует получить до 2027 года из структурных фондов Европейского Союза 3,37 млрд евро, а также около миллиарда евро из Фонда восстановления.

К началу ноября из бюджета структурных фондов нового периода было готово к использованию 2,4 млрд евро, из которых по 1,1 млрд евро уже приняты решения и заключены договоры, сообщило Министерство финансов, передает rus.err.ee.

«Сейчас, когда мы находимся в сложной бюджетной ситуации, а экономика остро нуждается в подъеме, мы должны приложить все усилия для того, чтобы деньги, получаемые от Европейского Союза, были потрачены вовремя. Эти средства дают стране возможность сделать важные инвестиции в образование, исследования и разработки, энергетику, зеленые реформы, транспорт, социальную защиту и многие другие области», – сказал министр финансов Март Вырклаэв.

Ключевыми темами предстоящего периода финансирования станут энергосбережение, внедрение возобновляемых источников энергии и переход к более экологичной и ресурсоэффективной экономике, а также повышение научного и инновационного потенциала эстонских предприятий и освоение цифровых технологий, на что будет направлено 740 млн евро.