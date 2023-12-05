    Руководитель Tuleva: те, кто дополнительно не инвестируют в пенсию, старость проживут в бедности

    Фото: Лийз Трейманн

    Первая и вторая ступень могут обеспечить на пенсии лишь 40% нынешнего дохода, убежден член правления Tuleva Fondid Стен Андреас Эрлих.

    По словам члена правления Tuleva Fondid Стена Андреаса Эрлиха, первая и вторая ступень обеспечит будущим пенсионерам лишь 40% их нынешнего дохода, пишет Ärileht.. Это означает, что человек, зарабатывающий сегодня 1800 евро в месяц, на пенсии будет получать 720 евро в месяц. Если у него нет второй ступени, - 540 евро в месяц.
    В то же время дискуссии на Народной ассамблее в 2016 году показали, что жители нашей страны хотят на пенсии иметь не менее 70% дохода.
    "Нынешняя пенсионная система однозначно не позволит сохранить нынешний уровень жизни. Люди должны вкладывать дополнительно. У них должна быть либо третья пенсионная стпень либо другие источники финансирования", - говорит Эрлих.
    По расчетам Мониторингового центра развития, человек должен откладывать 18% зарплаты кжадый месяц, чтобы на пенсии иметь 70% ныненшнего дохода.
    Новые возможности для этого предоставит изменение законодательства, которое позволит, начиная со следующего года, вкладывать во вторую пенсионную ступень не 2%, а 4% или 6%. Государство рассчитывает на то, что 75 000 человек увеличит свои платежи во вторую ступень.
    "Каждый сам выбирает, жить ли ему на пенсии на 30% нынешнег дохода (это если у него только первая ступень), или же наслаждаться более высокими жизненными стандартами. Абсолютно разумным решением было бы максимизировать возможности третьей пенсионной ступени и подать заявление после того как вступит в силу реформа 2-4-6", - считает Эрлих.

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