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Тыну Трамм

8 декабря 2023 в 14:01









Эстония нарастила экспорт в страны бывшего СССР. Лидируют Казахстан и Узбекистан

Пограничный пункт в Нарве. Фото: Liis Treimann

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт Эстонии в страны бывшего СССР за 9 месяцев этого года увеличился вдвое больше, чем сократился экспорт в Россию. Экспорт в Казахстан за два года и вовсе вырос в 10 раз.

В 2021 году из Эстонии в Россию за 9 месяцев было экспортировано товаров на 556,5 миллиона евро. Это на 101 млн меньше, чем за аналогичный период этого года. Россия – единственная из стран бывшего СССР, где за два года экспорт упал. По данным Департамента статистики Эстонии, даже в Беларусь экспорт вырос на 20 млн евро.