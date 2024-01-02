Щедрый тендер: госкомпания предлагает сварщику до 33 000 евро в месяц

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Государственная компания Enefit Solutions объявила тендер на поиск временной рабочей силы. Общая сумма тендера составляет 5 млн евро, и каждому сотруднику предлагается щедрая плата, пишет Postimees.

Enefit Solutions срочно ищет около 20 различных сотрудников для участия в госзакупке: от сварщиков до маляров и каменщиков. Согласно закупочной документации, работы продлятся 3 месяца.

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