Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

«Продавцу автомобиля не нужно отказываться от одного канала продаж, чтобы использовать другой. Вопрос в том, как при максимально разумных затратах обеспечить большую заметность автомобилей и привлечь больше покупателей. Чем больше на рынке сильных каналов, тем больше у продавца возможностей выбора», — объясняет Раху.

Autoportaal.ee максимально упростил регистрацию для продавцов. Благодаря XML- и API- интеграциям данные об автомобилях передаются автоматически, поэтому нет необходимости вручную добавлять и удалять автомобили на разных платформах.

Кроме того, Autoportaal.ee предлагает продавцам веб-решения и возможность использовать данные о выставленных на продажу автомобилях в цифровом маркетинге. Таким образом, портал служит не просто площадкой объявлений, а частью цифрового процесса продаж автодилера.

Покупатель все чаще смотрит на ежемесячный платеж

Изменилось и то, как люди выбирают автомобиль. Цена по-прежнему имеет большое значение, однако все чаще покупатели обращают внимание на то, каким будет размер ежемесячного платежа.

В сфере финансирования Autoportaal.ee ведет сотрудничество с Coop Pank. Для многих наиболее распространенных марок автомобилей в случае пятилетнего лизинга можно использовать остаточную стоимость в размере 40%, что помогает снизить ежемесячный платеж.

Например, если автомобиль стоит 20 000 евро, остаточная стоимость в размере 40% означает, что на конец срока лизинга остаются 8000 евро, и ежемесячно необходимо выплачивать меньшую часть цены автомобиля. При определенных условиях подержанный автомобиль также можно приобрести без первоначального взноса.

«Покупатель думает не только о том, стоит ли автомобиль 20 000 или 25 000 евро. Очень часто более важный вопрос заключается в том, нужно ли будет платить за автомобиль 250 или 350 евро в месяц. Более низкий ежемесячный платеж каждый месяц оставляет человеку больше денег на другие расходы», — говорит Раху.

На Autoportaal.ee автомобили можно также искать по подходящему размеру ежемесячного платежа, что помогает найти транспортное средство, соответствующее бюджету покупателя.