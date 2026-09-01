Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.
- По словам основателя Autoportaal.ee, предпринимателя Андо Раху, главное отличие портала от традиционных площадок объявлений заключается в возможности использовать гибкие решения для финансирования покупки.
- Foto: Autoportaal
Одной из наиболее быстро растущих альтернатив является портал Autoportaal.ee
, где менее чем за два года набралось более 15 000 автомобилей, большинство из которых —подержанные
. Кроме того, на портале представлен крупнейший в Эстонии выбор новых автомобилей
.
«Для покупателя конкуренция означает больший выбор и более выгодные предложения, а для продавца — больше возможностей сделать свои автомобили заметными. Рынок, который годами оставался привычным и неизменным, меняется, и в конечном итоге от этого выигрывают обе стороны», — говорит основатель Autoportaal.ee Андо Раху.
Автодилеры нашли выгодную возможность повысить заметность
Быстрому росту Autoportaal.ee способствовала регистрация на портале продавцов. Для многих компаний он стал выгодным дополнительным каналом, который помогает повысить заметность автомобилей и привлечь новых покупателей. Платформой пользуются Kia Auto, Auto 100, Inchcape, ABC Motors, SKO Motors, Rohe Auto, Topauto, City Motors, Ideal Auto, Elke, Auto Bassadone, Viking Motors, Møller Auto и многие другие автодилеры.
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«Продавцу автомобиля не нужно отказываться от одного канала продаж, чтобы использовать другой. Вопрос в том, как при максимально разумных затратах обеспечить большую заметность автомобилей и привлечь больше покупателей. Чем больше на рынке сильных каналов, тем больше у продавца возможностей выбора», — объясняет Раху.
Autoportaal.ee максимально упростил регистрацию для продавцов. Благодаря XML- и API- интеграциям данные об автомобилях передаются автоматически, поэтому нет необходимости вручную добавлять и удалять автомобили на разных платформах.
Кроме того, Autoportaal.ee предлагает продавцам веб-решения и возможность использовать данные о выставленных на продажу автомобилях в цифровом маркетинге. Таким образом, портал служит не просто площадкой объявлений, а частью цифрового процесса продаж автодилера.
Покупатель все чаще смотрит на ежемесячный платеж
Изменилось и то, как люди выбирают автомобиль. Цена по-прежнему имеет большое значение, однако все чаще покупатели обращают внимание на то, каким будет размер ежемесячного платежа.
В сфере финансирования Autoportaal.ee ведет сотрудничество с Coop Pank. Для многих наиболее распространенных марок автомобилей в случае пятилетнего лизинга можно использовать остаточную стоимость в размере 40%, что помогает снизить ежемесячный платеж.
Например, если автомобиль стоит 20 000 евро, остаточная стоимость в размере 40% означает, что на конец срока лизинга остаются 8000 евро, и ежемесячно необходимо выплачивать меньшую часть цены автомобиля. При определенных условиях подержанный автомобиль также можно приобрести без первоначального взноса.
«Покупатель думает не только о том, стоит ли автомобиль 20 000 или 25 000 евро. Очень часто более важный вопрос заключается в том, нужно ли будет платить за автомобиль 250 или 350 евро в месяц. Более низкий ежемесячный платеж каждый месяц оставляет человеку больше денег на другие расходы», — говорит Раху.
На Autoportaal.ee автомобили можно также искать по подходящему размеру ежемесячного платежа, что помогает найти транспортное средство, соответствующее бюджету покупателя.
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Зачем платить за объявление?
Конкуренция принесла изменения также для частных лиц, продающих автомобили. На Autoportaal.ee объявление о продаже автомобиля можно разместить бесплатно.
«Если автомобиль можно продать, разместив бесплатное объявление, то зачем платить за его размещение? Для нас бесплатные объявления с самого начала были осознанным выбором», — говорит Раху.
Перед тем, как выставить автомобиль на продажу, можно также бесплатно проверить его рыночную цену
. Указав регистрационный номер, продавец за несколько секунд увидит, в каком ценовом диапазоне на рынке предлагаются аналогичные автомобили.
При размещении объявления большая часть технических данных автомобиля, зарегистрированного в Эстонии, заполняется автоматически на основании данных Транспортного департамента. Продавцу остается добавить цену, пробег, комплектацию, описание и фотографии.
От конкуренции выигрывают и продавцы, и покупатели
По словам Раху, рост Autoportaal.ee показывает, что на автомобильном рынке Эстонии существовал спрос на альтернативный канал продаж. Автодилеры получили выгодную возможность повысить заметность своих автомобилей, частное лицо может бесплатно выставить автомобиль на продажу, а покупателю доступен больший выбор.
«Мы не считаем, что продавец автомобиля должен выбирать тот или иной портал. Напротив, наша цель заключается в том, чтобы предложить выгодный и эффективный дополнительный канал, который поможет продавцу охватить больше клиентов. Конкуренция заставляет всех участников рынка предлагать более качественные услуги и более разумные цены», — говорит Раху.
Для покупателя автомобиля более высокая конкуренция означает, в первую очередь, больший выбор — больше автомобилей, разнообразные предложения и больше возможностей найти транспортное средство, которое соответствует именно его потребностям и бюджету.
На Autoportaal.ee
доступны в продаже более чем 15 000 новых и подержанных автомобилей. Частное лицо может разместить объявление о продаже автомобиля бесплатно.
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