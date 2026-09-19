Ресторанная критика: почему место с лучшей пиццей в Таллинне так тщательно скрывают?

«Всегда есть что-то, чего сама компания не замечает, но художник способен это выявить», – говорит эстонская художница и основательница платформы De Structura Анастасия Лемберг-Львова. Она пытается доказать, что свежий взгляд художника может быть услугой, за которую стоит платить.