Ресторанная критика: почему место с лучшей пиццей в Таллинне так тщательно скрывают?

В четверг, 17 сентября, в строящемся квартале Talsinki между Таллиннским пассажирским портом и центром города заложили краеугольный камень отеля Original Sokos Hotel Talsinki. Гостиницу на 222 номера планируется открыть в начале 2029 года. Она станет вторым отелем сети Sokos Hotels в Эстонии.
«Всегда есть что-то, чего сама компания не замечает, но художник способен это выявить», – говорит эстонская художница и основательница платформы De Structura Анастасия Лемберг-Львова. Она пытается доказать, что свежий взгляд художника может быть услугой, за которую стоит платить.
Подорожание электричества, уменьшение числа туристов и рост налогов серьезно сказались на ресторанной индустрии Таллинна: в центре многие заведения меняют формат, закрываются или оптимизируют расходы. Не менее сложно приходится и ресторанам в крупнейшем спальном районе столицы Ласнамяэ, изначально рассчитанным на местных жителей.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.