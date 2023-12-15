    Вырклаэв хочет вывести на биржу акции крупнейшего предприятия Эстонии

    Министр финансов Март Вырклаэв обнаружил в своей администрации возможных биржевых дебютантов, и теперь ожидает того же от других министерств.Фото: Andras Kralla

    Министр финансов Март Вырклаэв предложил правительству вывести на биржу несколько подразделений Eesti Energia.

    «Мы хотим осуществить дополнительную эмиссию акций Enefit Green, передать на биржу часть инфраструктуры розничной торговли и зарядки электроэнергии Eesti Energia, а также частично Elektrilevi», – сообщил Вырклаэв Äripäev.

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