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«Предложение слишком велико». Застройщики душат рынок Таллинна новыми квартирами

В течение следующих двух лет в Таллинне и ближайших к нему волостях будет построено не менее 4100 новых домов, однако это явно противоречит нынешним темпам продаж. Девелоперы признают, что объем непроданного жилья слишком велик, но и затормозить процесс сложно.
Застройщики запускают все больше новых проектов, хотя объем нераспроданных квартир и без того слишком велик, а рост Euribor вновь отпугивает покупателей, рассказал аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
«Предложение слишком велико», – подтверждает аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк. Это подтверждают и все девелоперы, с которыми поговорил Äripäev: в Таллинне слишком много готовых квартир, для которых еще не нашлось покупателей. В районах с особенно высокой конкуренцией это давит на цены и вынуждает девелоперов прилагать значительные усилия.
Глава Metro Майт Аллас рассказал, что при общении с конкурентами действительно создается впечатление, что ни один проект не отложен в долгий ящик. «Все скорее рассуждают так: моим 50 или 100 квартирам на этом рынке еще найдется место. Между тем объем непроданных квартир постоянно растет. Вероятно, в какой-то момент придется немного сбавить темп», – отметил он.
Однако планы показывают обратное – никто не собирается сбавлять обороты. Кто не способен держать темп на марафоне, тот не выиграет гонку, так новый руководитель Kaamos Kinnisvara Танель Олек резюмировал дилемму девелоперов.
Журналист Äripäev Кристьян Кург в информационной рассылке «Ruutmeetrite taga», выходящей раз в два месяца, представляет обзор важнейших событий на рынке строительства и недвижимости Эстонии.
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