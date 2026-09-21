Назад «Предложение слишком велико». Застройщики душат рынок Таллинна новыми квартирами В течение следующих двух лет в Таллинне и ближайших к нему волостях будет построено не менее 4100 новых домов, однако это явно противоречит нынешним темпам продаж. Девелоперы признают, что объем непроданного жилья слишком велик, но и затормозить процесс сложно.

«Предложение слишком велико», – подтверждает аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк. Это подтверждают и все девелоперы, с которыми поговорил Äripäev: в Таллинне слишком много готовых квартир, для которых еще не нашлось покупателей. В районах с особенно высокой конкуренцией это давит на цены и вынуждает девелоперов прилагать значительные усилия.

Глава Metro Майт Аллас рассказал, что при общении с конкурентами действительно создается впечатление, что ни один проект не отложен в долгий ящик. «Все скорее рассуждают так: моим 50 или 100 квартирам на этом рынке еще найдется место. Между тем объем непроданных квартир постоянно растет. Вероятно, в какой-то момент придется немного сбавить темп», – отметил он.

Однако планы показывают обратное – никто не собирается сбавлять обороты. Кто не способен держать темп на марафоне, тот не выиграет гонку, так новый руководитель Kaamos Kinnisvara Танель Олек резюмировал дилемму девелоперов.