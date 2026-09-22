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Работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена из-за угрозы

Вильнюсский аэропорт ночью на несколько часов приостановил работу из-за угрозы со стороны Беларуси.
В этом году Вильнюсский аэропорт уже около десяти раз был вынужден приостанавливать работу из-за угрозы, связанной с контрабандными воздушными шарами.
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