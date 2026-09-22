Работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена из-за угрозы

В воскресенье около шести вечера Вильнюсский аэропорт был закрыт из-за запущенных из Беларуси воздушных шаров. Изначально предполагалось возобновить рейсы в 9 вечера, однако в итоге аэропорт смог продолжить работу только в 5 утра, сообщает Латвийское телерадиовещание.
Вильнюсский аэропорт закрывался на несколько часов из-за обнаруженных рядом с ним метеозондов – четвертый раз за месяц. На время приостановки работы аэропорта Литва также перекрывала границу с Беларусью, передает DW.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.