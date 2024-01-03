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dv.ee

3 января 2024 в 14:15









Вырклаэв: люди должны следить, чтобы магазины не повышали цены под предлогом роста НСО

Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Andras Kralla

Говоря о вступившем в силу 1 января повышении НСО, министр финансов Март Вырклаэв подчеркнул – люди должны следить, чтобы магазины не повышали цены, прикрываясь ростом налогов. Об этом он заявил в интервью ERR.

По словам министра, в результате роста налогов продовольственная корзина стоимостью 50 евро должна подорожать максимум на 68 центов: