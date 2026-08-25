Банки прогнозируют ускорение экономического роста и замедление инфляции
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
Один из самых известных частных инвесторов Швеции Арне «Кавасту» Тальвинг, имеющий эстонские корни, считает, что бычий рынок, который продолжается уже почти четыре года, еще далек от завершения. При этом он продал акции Investor AB, которые годами были основой его портфеля, и значительно увеличил вложения в Bure.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.