Банки прогнозируют ускорение экономического роста и замедление инфляции

Один из самых известных частных инвесторов Швеции Арне «Кавасту» Тальвинг, имеющий эстонские корни, считает, что бычий рынок, который продолжается уже почти четыре года, еще далек от завершения. При этом он продал акции Investor AB, которые годами были основой его портфеля, и значительно увеличил вложения в Bure.