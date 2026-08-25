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Банки прогнозируют ускорение экономического роста и замедление инфляции

Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
В квартале Маакри в Таллинне сосредоточено несколько банков.
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