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dv.ee

30 декабря 2023 в 10:42









Торговые сети: цены на некоторые группы товаров не вырастут

Продукты питания вскоре подорожают. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

С 1 января повышается налог с оборота, однако это не означает, что все товары в магазинах подорожают автоматически, пишет rus.err.ee.

«В целом изменение налога с оборота означает дополнительные расходы в 12 миллионов евро к нашему годовому обороту, разумеется, продавец эти затраты на себя не возьмет. Но на некоторые товары мы оставим те же цены, что и сейчас. Так что если клиент заметит, что цена какого-то товара не изменилась в январе и феврале, это будет означать, что на этот товар влияния от повышения налога с оборота не будет», – сказал глава финансового отдела Selver Кристьян Андерсон, добавив, что это приведет к более существенному подорожанию другой продукции.

В некоторых торговых сетях цены уже выросли, например, в торговой сети Rimi решили заранее поднять цены на промышленные товары, потому что покупатели менее чувствительны к росту цен именно на эту категорию, а вот продукты питания подорожают лишь в новом году.

«Акциз на табачную и алкогольную продукцию также вырастет с первого января, но в случае этих товаров есть время, в течение которого можно продавать продукцию со старой акцизной маркировкой. Поэтому мы не будем сразу менять цены на эту продукцию, а сделаем это, когда придет новый товар с новой акцизной маркировкой», – сказала менеджер по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон.