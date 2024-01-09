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dv.ee

9 января 2024 в 7:51









Департамент: для устранения неисправностей у Elektrilevi недостаточно работников

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

У компании Elektrilevi недостаточно бригад или сотрудников по устранению неисправностей в центре управления, и это основная причина, по которой ремонт линий электропередач в октябре и ноябре прошлого года занял так много времени, отметил в своем анализе Департамент конкуренции, передает rus.err.ee.

Во вторую неделю октября, когда штормовые ветры повалили деревья на линии электропередач, и в пиковые часы без электричества остались более 50 000 потребителей, компания Elektrilevi не справилась с ликвидацией последствий аварии достаточно быстро, поскольку не хватало бригад, занимающихся отключениями электроэнергии.

Согласно предписанию Департамента конкуренции, компания Elektrilevi должна немедленно разработать план действий по устранению нехватки бригад, выполняющих работы по ликвидации неисправностей, а также ресурсов в центре управления, и представить его в Департамент конкуренции не позднее 1 февраля.

Поскольку расходы Elektrilevi возросли, планового технического обслуживания было проведено меньше, чем того требует ситуация: в период 2018-2022 гг. около 5000 км линейных коридоров остались необслуженными.

В связи с этим компания Elektrilevi должна разработать план действий по обслуживанию всех линейных коридоров, нуждающихся в ремонте, и представить его в Департамент конкуренции к 1 февраля.