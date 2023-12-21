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dv.ee

21 декабря 2023 в 7:47









Департамент конкуренции: предложения Elektrilevi означают многократный рост тарифов

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Сетевой оператор Elektrilevi предлагает изменить формулу расчета тарифа, взимаемого им с потребителей электроэнергии, взяв за основу не финансовую остаточную стоимость активов, а их восстановительную стоимость, чтобы увеличить объем средств, доступных для инвестиций в сети.

По оценке Департамента конкуренции, такое изменение приведет к увеличению сетевой платы как минимум в 2,5 раза, пишет rus.err.ee.

«Цены со временем растут, и замена трансформатора, купленного 40 лет назад, сегодня обходится в разы дороже. Для решения этой проблемы, например, в Швеции используется ежегодная индексация активов сетевого оператора, а в Финляндии – периодическая переоценка активов, чтобы стоимость активов отражала фактическую стоимость их замены», – пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Индексация на основе 2000 года дала бы около 85 млн евро, а при использовании нынешней восстановительной стоимости активов – более 250 млн евро в год.

Руководитель регулятивной службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб отметила в связи с этим, что для применения принципа расчета сетевой платы, предложенного Elektrilevi, сначала необходимо внести изменения в базовые принципы согласования сетевой платы в Законе о рынке электроэнергии: «При этом важно учитывать, что указанное изменение приведет к увеличению сетевой платы как минимум в 2,5 раза».