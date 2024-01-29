«Дочка» ABC Grupp потеряла ключевого поставщика и сокращает персонал

Архивное фото. Фото: Sven Arbet

Оптовый бизнес Abestock, входящий в концерн ABC GRUPI AS, прекратил сотрудничество с важным поставщиком. В связи с этим компания планирует сократить 13 человек.

По состоянию на последний квартал в Abestock работало 63 человека. Генеральный директор компании Маргус Лейар отказался от комментариев: «Я буду рад поговорить об том тогда, когда прояснятся детали». Он не раскрыл, кто именно является тем важным поставщиком, с которым прекратилось сотрудничество, но пообещал, что через несколько недель картина прояснится.