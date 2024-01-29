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dv.ee

29 января 2024 в 10:16









Юри Ратас покинул Центристскую партию и перешел в «Отечество»

Бывший лидер центристов сменил партийную принадлежность. Фото: Liis Treimann

Экс-председатель Центристской партии Юри Ратас 29 января объявил на пресс-конференции, что покинул Центристскую партию. Эту информацию подтверждают и данные Коммерческого регистра. Ратас объявил о переходе в партию «Отечество» (Isamaa).

Ратас занимает пост вице-спикера Рийгикогу. Он состоял в Центристской партии с 2000 года и был ее лидером с 2016 по 2023 год.