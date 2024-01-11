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Михаил Кылварт

11 января 2024 в 14:00









Михаил Кылварт: наибольшее беспокойство вызывает отчуждение людей от государства

Михаил Кылварт. Фото: Liis Treimann

В наступившем году экономические трудности коснутся многих. В этих условиях государство должно защищать определенные сектора как прямыми субсидиями, так и инвестициями, заявил председатель Центристской партии и мэр Таллинна Михаил Кылварт в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенном Äripäev.

Последние несколько лет были сложными, но и сегодня сложности не закончились. Наряду с ростом цен и инфляцией этот год принесет повышение налогов. Вне всякого сомнения, в ближайшие годы одним из ключевых вопросов как для государства, так и для местных самоуправлений станет обеспечение экономической устойчивости граждан.

Äripäev спросил лидеров общественного мнения – какая тема будет самой важной в 2024 году? Что вы прогнозируете на новый год? Чего вы страшитесь или на что надеетесь?

Уже сейчас необходимо признать, что значительная часть общества не в состоянии самостоятельно обеспечить себя, что подтверждают статистические данные о бедности, опубликованные Департаментом статистики. В 2022 году число людей, живущих в абсолютной бедности, увеличилось в два с половиной раза – причиной этому был и остается чрезмерный рост цен. Можно ожидать, что в условиях нарастающей безработицы и новых налоговых реформ нуждающихся и испытывающих финансовые трудности людей станет еще больше.

Государству нужен долгосрочный план

Чтобы замедлить негативное развитие ситуации, необходимо немедленно разработать план по облегчению, стимулированию и поддержке экономической ситуации в стране. Финансовые трудности в повседневной жизни и ситуация с бедностью населения могут быть в некоторой степени смягчены за счет пособий и пенсий (включая повышение их ставок), однако Эстонии нужен долгосрочный план по преодолению социально-экономического кризиса.

Этот план должен включать такие меры, как стимулирование экономики, государственные инвестиции и поддержка работодателей в создании новых и сохранении существующих рабочих мест. Уже сейчас требуется уделить больше внимания тем регионам, где показатели бедности отражают высокое неравенство, таким как юго-восток и восток Эстонии.

Хотя до сих пор предприятия пытались отсрочить сокращения, крайне высока вероятность, что некоторые из них будут вынуждены сократить свою деятельность или даже закрыться. Промышленный сектор, испытывавший трудности в прошлом году, продолжает демонстрировать спад, что отражается и на других отраслях экономики. В свою очередь, это приведет к снижению общей экономической активности и возможным сокращениям в других секторах. Поэтому государству необходимо определить приоритетные отрасли экономики, которые следует защищать в трудные времена. Это включает как прямые субсидии, так и инвестиции со стороны публичного сектора. Если государство сейчас и в период кризиса не будет вкладывать средства в определенные отрасли, последствия могут оказаться еще более болезненными и затратными. Заводы закроются, а оставшиеся без работы люди станут дополнительной нагрузкой для социальной системы государства.

Местным самоуправлениям будет трудно

В наступившем году перед местными самоуправлениями, которые представляют собой максимально приближенный к населению уровень государственного управления, стоит целый ряд сложных вызовов. Перераспределение их доходной базы не приносит ожидаемого богатства волостям и городам и не обеспечивает благосостояния их жителей. В последние годы государство возложило на местные самоуправления дополнительные обязанности, не выделив достаточных ресурсов. Так, все они оказались в одинаково сложной ситуации перед лицом комплекса проблем, сопровождающего реформу системы социального попечения, которую государство не подкрепило необходимыми ресурсами. Эти проблемы актуальны для всех местных самоуправлений, независимо от их размера или финансового состояния.

Рост экономических трудностей, с которыми сталкивается население, и увеличивающееся недовольство в обществе дополнительно усиливают чувство отчуждения от государства. В сложные времена людей нисколько не успокаивают ни продолжающийся конфликт в Рийгикогу, ни публичные препирательства между политиками. Напротив, это лишь порождает в них безразличие и недоверие. Именно в этом кроется наиболее существенная проблема и источник беспокойства о будущем страны.