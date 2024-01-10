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Эльконд Либман

11 января 2024 в 5:00









«Русификация» Центристской партии происходит с помощью ее оппонентов

Эльконд Либман. Фото: Liis Treimann

Съеживающаяся, словно шагреневая кожа, Центристская партия оказалась в заколдованном круге: покидающие ее политики, сетуя на ее «русификацию» и «муниципализацию», а также на неспособность Михаила Кылварта «создать единую команду, которая сумела бы привлечь как русских, так и эстонских избирателей», сами своими действиями способствуют как первому и второму, так и третьему, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Новый политический год начался с того, что партийную дверь за собой громко захлопнуло сразу шестеро известных депутатов-центристов, среди которых бывший кандидат в председатели партии Танель Кийк и ветеран партии, многократный министр Яак Ааб. Как бы ни хорохорились остающиеся партийные лидеры, это сильнейшее поражение, которое нанесло, возможно, непоправимый урон.

Самая большая в былые времена парламентская команда, немало потерявшая на мартовских парламентских выборах, но все же проведшая в Рийгикогу 16 депутатов и насчитывавшая на момент нынешнего «большого исхода» 13 членов, скукожилась до семи и стала самой маленькой парламентской фракцией. Такого не было за всю историю Центристской партии, и это, несомненно, тяжелейшая репутационная травма и сокрушительный удар по самолюбию. При этом пьеса еще, скорее всего, не дописана: все ожидают, что жирную точку поставит Юри Ратас.

Кто же виноват в таком фиаско все еще численно крупнейшей политической партии? Ответ, как ни крути и что ни выдумывай, удивительно прост – Михаил Кылварт, и, увы, самим фактом своего избрания партийным лидером.

Конечно же, покинувшие партию обставили свой уход вполне благопристойно и надежно: в той организации, в которую превратилась их родная партия, а именно, в нишевую, заточенную на Таллинн и местный русскоязычный электорат, они потеряли возможность отстаивать интересы своих избирателей.

Отчасти эти упреки верны: горизонт Кылварта-политика и впрямь по большей части муниципальный, действительно, многолетняя работа на разных должностях в столичной власти, кульминировавшая должностью мэра Таллинна, отложилась на его политических интересах, повадках и инстинктах. И да, именно по этой причине он не может не учитывать запросы своих русскоязычных избирателей, каковых в партии и городе, которые он возглавляет, много.

Более того, будучи, как уже сказано, политиком муниципального масштаба (столичный городской голова и глава правящей в столице партии!), он прекрасно помнит, что, пока, во всяком случае, на местных выборах голосуют не только граждане, но все постоянные жители. А местные выборы уже в 2025 году.

Все это, в зависимости от точки зрения, можно отнести как к слабым, так и к сильным его сторонам в качестве политика, но объективно, конечно, сужает поле деятельности. Впрочем резонно будет задать вопрос политикам, усердно покидающим сейчас Центристскую партию: а разве вы своими действиями и своей риторикой никак не способствуете той самой маргинализации партии, о которой вы так печалитесь?

Иное дело – прямые политические оппоненты и противники, которым все предельно ясно. Глава столичного отделения партии «Отечество» Рийна Сольман, к примеру, без лишних околичностей указывает на «Русский мир» как на идейную платформу Кылварта и его коллег по горуправе Таллинна.

Есть ли основания для таких смелых утверждений? Ну ведь глупо же считать за таковые участие будущего столичного мэра в селигерском мероприятии прокремлевской молодежи в 2010 году! Да и в Кремле тогда сидел не Владимир Владимирович Путин, а Дмитрий Анатольевич Медведев, который в то время, хотя и получил уже определявшую его место в российской властной иерархии кличку «младший царь», но еще разыгрывал перед общественностью роль «прогрессиста» («свобода лучше, чем несвобода»), и часть либеральной общественности еще ему верила.

Это прегрешение Кылварта вызвало в то время не слишком громкий скандальчик, который быстро улегся. Вспомнили о нем и актуализировали накануне избрания председателя Центристской партии осенью прошлого года.

Обвинения в препятствовании реформе по переводу школьного обучения исключительно на эстонский язык, которыми забросали его все недоброжелатели, тоже, в общем-то, не соответствуют действительности. Кылварт действительно выступал против принятия закона о реформе в том виде, в каком он был предложен. На что как политик имел полное право: политики из «Отечества», скажем, выступали против принятия закона о браке. Но после того, как закон о школьной реформе был принят, он против него уже не протестует, критикуя лишь слабые и непродуманные, по его мнению, стороны этого законодательного акта. А разве мы живем не в демократическом государстве?

Нет, наверное, тех собак, которых на Михаила Кылварта еще не навешали и не спустили. Вовсе не стремясь вылепить из него безупречного во всех отношениях героя, что, разумеется, невозможно, потому что неверно, хочу лишь заметить, что он решительно не заслуживает возводимой на него напраслины.

Я уже писал и говорил о том, что причины протеста против избрания Кылварта председателем Центристской партии со всеми вытекающими последствиями лежат не только в политике – их следы следует искать в, образно говоря, «деятельности органов внутренней секреции», которая определяет взаимовлияние политических лидеров и их электората.

Несмотря на то, что оглашенные им на партийном съезде политические намерения очень мало отличались от программы, объявленной его соперником Танелем Кийком, бегство из рядов началось немедленно.

Первым об уходе объявил Яанус Карилайд, который сделал это, как только прозвучал гонг, возвестивший о победе Кылварта. За ним рвануло еще несколько заметных партийцев. Они задали не вектор движения, поскольку первые оказались в «Отечестве», а следующие – в Социал-демократической партии или в свободном плаванье, но темп и общую тенденцию. Которая завязана на упомянутое выше взаимовлияние лидеров и электората.

Переходы правого консерватора-националиста Яануса Карилайда в партию «Отечество» и левых либералов Танеля Кийка и Яака Ааба в Социал-демократическую партию идейно для них равноценны, но совершенно различны по практическим последствиям.

Карилайд сотоварищи перешли из одной оппозиционной партии в другую, что никак не должно изменить их подходы к действующей власти. Кийк же с соратниками перебрались из оппозиционной в правящую, что вполне может стать для них причиной некоего «когнитивного диссонанса».

Кийк уже успел заявить, что его взгляд на нынешнее правительство остается прежним. Если у новоиспеченных социал-демократов (Кийк, кстати, уже состоял в свое время в этой партии) получится оказывать на фракцию сколько-нибудь сильное влияние, это может послужить триггером для усиления уже существующих разногласий в правительстве. Если нет, то численность социал-демократической фракции и правящей коалиции в целом не вырастет не только формально, чего не допускает закон, но и по факту.

Ближайшее будущее и голосования в парламенте покажут, как будут обстоять дела. Между тем, премьер-министр Кая Каллас собирается, по ее собственным словам, быть премьер-министром до очередных парламентских выборов, а председатель Консервативной народной партии Мартин Хельме полагает, что правительство не доживет до весны.