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31 января 2024 в 8:30









Виктор Орбан выдвинул условие выделения помощи ЕС Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Alexandros Michailidis

Венгрия поддержит решение о выделении помощи Украине на 50 миллиардов евро, но при условии, что страны Евросоюза будут утверждать это решение каждый год. Об этом в интервью изданию Le Point заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает «Медуза».

«Мы решили сделать компромиссное предложение: мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что должны выделить 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что должны предоставить ее на четыре года. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи [стран], если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным», – заявил Орбан.

При этом он выразил сожаление по поводу того, что некоторые страны интерпретируют позицию Будапешта как средство для ежегодного шантажа. «Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже, а о восстановлении и сохранении единства Евросоюза. Если вы заставляете кого-то быть частью чего-то, что ему не нравится и в чем он имеет право не участвовать, то справедливо и разумно дать ему возможность каждый год участвовать в принятии решения продолжать [это делать] или нет», – сказал Орбан.

Венгерский премьер также отметил, что не согласен с позицией противников ежегодного пересмотра помощи Украине, которые считают, что это не позволит Киеву планировать расходы наперед. По мнению Орбана, в условиях, когда не ясно, что «произойдет в Украине в ближайшие три-четыре месяца», неправильно принимать решение о финансировании сразу на несколько лет.

Помимо этого, премьер-министр подчеркнул, что Венгрия по-прежнему считает, что войну в Украине можно остановить только дипломатическим путем. Решение ЕС о выделении помощи Киеву на 50 миллиардов евро Орбан назвал «эскалацией войны».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре 2023 года заблокировал решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. После этого в Евросоюзе задумались о создании нового фонда военной помощи Украине на более чем 20 миллиардов евро.

Ожидается, что оба эти вопроса лидеры стран ЕС рассмотрят на экстренном саммите, намеченном на 1 февраля. При этом газета Financial Times писала, что власти Евросоюза разработали план на случай, если Виктор Орбан снова заблокирует выделение помощи Украине. Среди прочего он предусматривает ограничение финансирования Венгрии со стороны ЕС.